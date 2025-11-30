Bamdadan Cholet

Conservatoire duCholetais Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-11-30 10:30:00

fin : 2025-11-30 11:45:00

2025-11-30

Un concert + un croissant + un thé/café + un jus

​ Bamdadan Mousighi signifie la musique de l’aube.

Formé autour du couple Reza Mehri et Faranak Modarres, le quatuor franco-iranien nous fait dé couvrir le sublime raffinement des musiques persanes, la beauté des voix et des instruments traditionnels (setâr, santûr, oud…). Bamdadan nous emporte avec un répertoire poétique qui illustre la lutte contre les inégalités, la défense de la liberté et les droits des femmes.

Instant doux et suspendu où se mêlent les mots et les cordes, comme pour raviver l’utopie d’un Nous dont la fragile flamme pourrait conjurer l’obscurité ambiante. .

Conservatoire duCholetais Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

