Bamdadan Legé
Bamdadan Legé samedi 4 avril 2026.
Bamdadan
37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-04-04 11:00:00
2026-04-04
Quatuor Franco-Iranien
Concert et découverte de l’avaaz, poésie persane .
officedetourisme@ccsudretzatlantique.fr
English :
Franco-Iranian Quartet
