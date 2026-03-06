Bamdadan

37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Quatuor Franco-Iranien

Concert et découverte de l’avaaz, poésie persane .

37 Rue de la Chaussée Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire officedetourisme@ccsudretzatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Franco-Iranian Quartet

L’événement Bamdadan Legé a été mis à jour le 2026-03-06 par OT Sud Retz Atlantique