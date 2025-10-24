Bamdadan – par Bamdadan Mousighi Mixt Nantes

Bamdadan – par Bamdadan Mousighi Mixt Nantes vendredi 22 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 21:00 – 21:50

Gratuit : non 6 € à 20 € 6 € à 20 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Concert Né de l’exil, Bamdadan fait dialoguer les traditions persanes avec des influences inédites. Entre poésie et virtuosité, ce quatuor singulier transforme chaque concert en une expérience sensible et lumineuse. À l’origine, un couple uni par la musique : Reza Mehri et Faranak Modarres, rencontrés à Karadj, près de Téhéran. Contraints de quitter l’Iran, ils s’installent en France en 2014, emportant dans l’exil leurs instruments : le santûr, ancêtre oriental du piano aux sonorités cristallines, et le setar, petit luth à manche long. De leur rencontre en France avec le contrebassiste Rémi Allain et le oudiste Florian Baron naissent des compositions à la croisée des musiques savantes et populaires persanes, du jazz et des musiques contemporaines. Un héritage réinventé et porté par leur deux voix sensibles et un instrumentarium singulier. Une musique de partage et de résistance, fragile et puissante à la fois, qui parle au plus profond de nos âmes. Bamdadan Mousighi :Reza Mehri, setar et voixFaranak Modarres, santûr et voixRémi Allain, contrebasseFlorian Baron, oud Durée : 50 min. Concert dans la salle Nova dans le cadre des Cosmopolites, une semaine de rencontres artistiques et débats d’idées sans frontières (du 18 au 24 mai 2026 à Nantes)

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr