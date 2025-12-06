Ban des Truffes à Richerenches Richerenches

Ban des Truffes à Richerenches

Le Ban des truffes c’est l’ouverture officielle du marché aux truffes pour les particuliers. Venez découvrir ce marché aux truffes dont la réputation n’est plus à faire. Défilé de la confrérie, démonstration de cavage avec chiens truffiers…

Avenue de la Rabasse Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr

English : Truffle ban at Richerenches

Le Ban des truffes is the official opening of the truffle market for private customers. Come and discover this renowned truffle market. Parade of the brotherhood, truffle-digging demonstration with truffle dogs…

German : Ban des Truffes in Richerenches

Der Ban des truffes ist die offizielle Eröffnung des Trüffelmarktes für Privatpersonen. Kommen Sie und entdecken Sie diesen Trüffelmarkt, dessen Ruf nicht mehr zu überbieten ist. Umzug der Bruderschaft, Vorführung des Höhlens mit Trüffelhunden…

Italiano :

Le Ban des truffes è l’apertura ufficiale del mercato dei tartufi per i privati. Venite a scoprire questo rinomato mercato del tartufo. Sfilata della confraternita, dimostrazione di caccia al tartufo con cani da tartufo…

Espanol :

Le Ban des truffes es la apertura oficial del mercado de la trufa para particulares. Venga a descubrir este renombrado mercado de la trufa. Desfile de la cofradía, demostración de caza de trufas con perros truferos…

