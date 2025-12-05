Ban des Truffes aux Lodges en Provence Les Lodges en Provence Visan

Ban des Truffes aux Lodges en Provence

Les Lodges en Provence 1400 chemin de bel air Visan Vaucluse

Tarif : 60 – 60 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Les 5, 6 et 7 décembre, week-end festif & gourmand aux Lodges en Provence pour fêter ensemble l’ouverture officielle du marché de la Truffe. Venez entre amis ou en familles pour déguster la truffe avec différentes animations le soir. Sur réservation.

Les Lodges en Provence 1400 chemin de bel air Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 35 04 57 04 contact@lodges-en-provence.com

English :

December 5, 6 and 7, a festive & gourmet weekend at Les Lodges en Provence to celebrate the official opening of the Truffle Market. Come with friends or family to taste the truffle, with a variety of evening events. Reservations required.

German :

Am 5., 6. und 7. Dezember findet in Les Lodges en Provence ein festliches & kulinarisches Wochenende statt, um gemeinsam die offizielle Eröffnung des Trüffelmarktes zu feiern. Kommen Sie mit Freunden oder Familien, um den Trüffel zu probieren, mit verschiedenen Animationen am Abend. Nur mit Reservierung.

Italiano :

Il 5, 6 e 7 dicembre, un weekend di festa e gastronomia a Les Lodges en Provence per celebrare l’apertura ufficiale del Mercato del Tartufo. Venite con gli amici o la famiglia a degustare il tartufo e a godervi una serie di intrattenimenti serali. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Los días 5, 6 y 7 de diciembre, un fin de semana festivo y gastronómico en Les Lodges en Provence para celebrar la apertura oficial del Mercado de la Trufa. Venga con amigos o en familia a degustar la trufa y a disfrutar de diversos espectáculos nocturnos. Reserva obligatoria.

