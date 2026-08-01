Informations pratiques

Besson

Ban des vendanges

La croix Gibon Besson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Découvrez le Ban des vendanges à Besson ! Une fête traditionnelle animée par le groupe folklorique Les Levis de l’Andelot, célébrant la culture viticole avec musique, danses et costumes colorés.

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La croix Gibon Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 31 84 stephane.bonnet@inauv.com

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English :

Discover the Besson Grape Harvest Festival! A traditional celebration featuring the folk group Les Levis de l’Andelot, celebrating wine culture with music, dancing, and colorful costumes.

L’événement Ban des vendanges Besson a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région