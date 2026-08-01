Ban des vendanges Besson
mercredi 19 août 2026 · Besson
Informations pratiques
Besson
Ban des vendanges
La croix Gibon Besson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Découvrez le Ban des vendanges à Besson ! Une fête traditionnelle animée par le groupe folklorique Les Levis de l’Andelot, célébrant la culture viticole avec musique, danses et costumes colorés.
.
La croix Gibon Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 31 84 stephane.bonnet@inauv.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Besson Grape Harvest Festival! A traditional celebration featuring the folk group Les Levis de l’Andelot, celebrating wine culture with music, dancing, and colorful costumes.
L’événement Ban des vendanges Besson a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région