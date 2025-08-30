Ban des Vendanges des Côtes du Rhône Avignon

Ban des Vendanges des Côtes du Rhône Avignon samedi 30 août 2025.

Ban des Vendanges des Côtes du Rhône

Place du Palais Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 17:00:00

fin : 2025-08-30 23:00:00

Date(s) :

2025-08-30

Le Ban des Vendanges des Côtes du Rhône est la fête de lancement de la vendange dans la vallée du Rhône, principale manifestation bachique, culturelle et festive organisée le dernier samedi d’août.

.

Place du Palais Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Côtes du Rhône wine festival

A fun and festive event which celebrates the start of the grape harvest. The Bacchic Confraternities are on hand, the harvest is announced, tasting of the pressed juice of the newly-harvested grapes, special events, dancing…

German : Weinfest der Côtes du Rhône

Mit dieser Veranstaltung wird in der Hauptstadt der Côtes-du-Rhône-Weine der Beginn der Weinlese fröhlich eingeläutet. Umzüge der Weinbruderschaften, feierliche Eröffnung der Weinlese und Pressen frisch gelesener Trauben, Veranstaltungen, Ball usw.

Italiano : Festival del Vino dei Côtes du Rhône

Da più di 20 anni, questa manifestazione nella capitale dei vini Côtes du Rhône, celebra nel buon umore l’inizio della vendemmia. Presenza delle confraternite viticole, proclamazione del ban, torchiatura dell’uva novella, animazioni, ballo…

Espanol : Festival del Vino de Côtes du Rhône

Fiesta en la capital de los Côtes du Rhone para celebrar en un ambiente alegre y divertido el comienzo de las vendimias. Contamos con cofradías del mundo del vino, proclamación del bando y presión de la uva nueva, animaciones, baile, etc.

L’événement Ban des Vendanges des Côtes du Rhône Avignon a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Avignon Tourisme