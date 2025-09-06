Ban des Vendanges Montrésor

Ban des Vendanges Montrésor samedi 6 septembre 2025.

Ban des Vendanges

Rue du Marché Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 11:30:00

fin : 2025-09-06 12:30:00

Date(s) :

2025-09-06

Le Ban des Vendanges (cérémonie d’ouverture des vendanges), vignerons et confrérie des Cuers du Baril, vous invitent à 11h30 à la cérémonie du ban des vendanges sous la vieille halle des cardeux.

Rue du Marché Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 75 55 97 53 gaultier.frederic@wanadoo.fr

English :

Le Ban des Vendanges (grape harvest opening ceremony), winegrowers and the Cuers du Baril brotherhood, invite you to the grape harvest ceremony at 11:30 a.m. in the old cardeux hall.

German :

Der Ban des Vendanges (Eröffnungszeremonie der Weinlese), Winzer und die Bruderschaft der Cuers du Baril, laden Sie um 11:30 Uhr zur Zeremonie des Ban des Vendanges unter der alten Halle der Cardeux ein.

Italiano :

Il Ban des Vendanges (cerimonia della vendemmia), i viticoltori e la confraternita dei Cuers du Baril vi invitano alla cerimonia della vendemmia alle 11.30 nella vecchia sala del Cardeux.

Espanol :

Le Ban des Vendanges (ceremonia de la vendimia), los viticultores y la cofradía de los Cuers du Baril, le invitan a la ceremonia de la vendimia a las 11h30 en la antigua sala del cardeux.

L’événement Ban des Vendanges Montrésor a été mis à jour le 2025-08-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire