Banalde conté familial Parc Jean Jaurès Bergerac
Banalde conté familial Parc Jean Jaurès Bergerac mercredi 22 avril 2026.
Banalde conté familial
Parc Jean Jaurès 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Bande de Sauvages ! avec Emilie Dussarrat Collectif Kraken Mécanique.
Une série d’histoires en manifestation colorée, chansons, lectures et contes.
Une ode aux mal-aimé-e-s que sont les mauvaises herbes, ronces, orties, chenilles, renard… soufflée par le plus sauvage des sauvages, Compère Vieux Vent, ce colporteur d’histoires qui sévit depuis la nuit des temps ! .
Parc Jean Jaurès 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr
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English : Banalde conté familial
L’événement Banalde conté familial Bergerac a été mis à jour le 2026-03-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides