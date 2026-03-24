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Banalde conté familial Parc Jean Jaurès Bergerac

Banalde conté familial Parc Jean Jaurès Bergerac

Banalde conté familial Parc Jean Jaurès Bergerac mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Parc Jean Jaurès

Adresse : 3 Rue Docteur Gaston Simounet

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Gratuit

Banalde conté familial

Parc Jean Jaurès 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Bande de Sauvages ! avec Emilie Dussarrat Collectif Kraken Mécanique.

Une série d’histoires en manifestation colorée, chansons, lectures et contes.
Une ode aux mal-aimé-e-s que sont les mauvaises herbes, ronces, orties, chenilles, renard… soufflée par le plus sauvage des sauvages, Compère Vieux Vent, ce colporteur d’histoires qui sévit depuis la nuit des temps !   .

Parc Jean Jaurès 3 Rue Docteur Gaston Simounet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66  mediatheque.bergerac@la-cab.fr

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English : Banalde conté familial

L’événement Banalde conté familial Bergerac a été mis à jour le 2026-03-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides