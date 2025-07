Banana craft Trentels

Banana craft Trentels samedi 13 septembre 2025.

Banana craft

Lustrac Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Bienvenue dans l’univers de Banana Craft

Prêt à vivre une journée pleine d’ingéniosité, de défis absurdes et d’idées pour construire un futur où réparer, détourner, partager, c’est la norme ?

Avec ton groupe de potes, ton asso, tes collègues, tes cousins zinzins, ton club de sport… Viens tester 7 épreuves aussi loufoques qu’ingénieuses. .

Lustrac Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Banana craft

Welcome to the world of Banana Craft

Ready for a day full of ingenuity, absurd challenges and ideas for building a future where repairing, repurposing and sharing are the norm?

German :

Willkommen in der Welt von Banana Craft!

Bist du bereit, einen Tag voller Einfallsreichtum, absurder Herausforderungen und Ideen zu erleben, um eine Zukunft zu gestalten, in der reparieren, zweckentfremden und teilen die Norm ist?

Italiano :

Benvenuti nel mondo di Banana Craft

Siete pronti per una giornata all’insegna dell’ingegno, di sfide assurde e di idee per costruire un futuro in cui riparare, riutilizzare e condividere siano la norma?

Espanol : Banana craft

Bienvenido al mundo de Banana Craft

¿Estás preparado para un día lleno de ingenio, retos absurdos e ideas para construir un futuro en el que reparar, reutilizar y compartir sean la norma?

L’événement Banana craft Trentels a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Fumel Vallée du Lot