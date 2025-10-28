Banana mix Boulevard Darnet Jumilhac-le-Grand

Les participants pourront fabriquer leur propre instrument de musique à l’aide de

carton et de morceaux de papier aluminium ou encore des fruits et légumes !

Les enfants pourront découvrir de manière ludique les notions de conductivité,

interrupteur et interface homme/machine

Création et/ou l’utilisation de cartes programmables Makey Makey afin de créer des instruments de musique à l’aide du logiciel de programmation Scratch. .

Boulevard Darnet Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 07 34

English : Banana mix

Participants will be able to make their own musical instrument using cardboard

and pieces of aluminium foil, or even fruit and vegetables!

Children can learn about conductivity in a playful way,

switches and man/machine interfaces

German : Banana mix

Die Teilnehmer können ihr eigenes Musikinstrument mit Hilfe von

aus Karton und Alufolie oder auch aus Obst und Gemüse!

Die Kinder können auf spielerische Weise etwas über Leitfähigkeit lernen,

schalter und Mensch-Maschine-Schnittstelle

Italiano :

I partecipanti potranno realizzare il proprio strumento musicale utilizzando cartone e

e pezzi di foglio di alluminio, o anche frutta e verdura!

I bambini potranno imparare a conoscere la conduttività in modo divertente,

gli interruttori e l’interfaccia uomo/macchina

Espanol : Banana mix

Los participantes podrán fabricar su propio instrumento musical utilizando cartón y

y trozos de papel de aluminio, ¡o incluso frutas y verduras!

Los niños aprenderán de forma divertida qué es la conductividad,

los interruptores y la interfaz hombre/máquina

