Montreuil-sur-Mer

Banc Public Rhapsodie

Place Darnétal Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Lectures, histoires, instants poétiques …

Vendredi 1 mai 2026

Place Darnétal Montreuil

————————

Rencontres en JARDINS EPHEMERES organisés par La Fabrique Poétique

Adoptez un banc ! Cette fête participative est composée de moments partagés sur les bancs. Venez proposer des lectures, des histoires, créer des instants poétiques, artistiques, musicaux pour une durée de 30 à 45 minutes. Les propositions retenues composeront le programme de la journée.

Envoyez vos propositions à lafabriquepoetique.lab@gmail.com jusqu’au 31 mars

Crédit La Fabrique Poétique .

Place Darnétal Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Banc Public Rhapsodie Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer