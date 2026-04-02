Banc Public Rhapsodie Montreuil-sur-Mer
Banc Public Rhapsodie Montreuil-sur-Mer vendredi 1 mai 2026.
Montreuil-sur-Mer
Banc Public Rhapsodie
Place Darnétal Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Lectures, histoires, instants poétiques …
Vendredi 1 mai 2026
Place Darnétal Montreuil
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Rencontres en JARDINS EPHEMERES organisés par La Fabrique Poétique
Adoptez un banc ! Cette fête participative est composée de moments partagés sur les bancs. Venez proposer des lectures, des histoires, créer des instants poétiques, artistiques, musicaux pour une durée de 30 à 45 minutes. Les propositions retenues composeront le programme de la journée.
Envoyez vos propositions à lafabriquepoetique.lab@gmail.com jusqu’au 31 mars
Crédit La Fabrique Poétique .
Place Darnétal Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement Banc Public Rhapsodie Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-05 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer
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