BANCAL CHÉRI LE BIJOU Toulouse

BANCAL CHÉRI

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12.8 – 12.8 – 14.8 EUR

12.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 21:00:00

fin : 2026-03-06 23:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Le quatuor revient avec un disque qui ne cherche ni la sagesse ni la répétition, mais une nouvelle façon d’être ensemble, de jouer, d’écrire, de rire. Ils poursuivent leur quête d’équilibre bancal celui d’une chanson qui tangue entre gouaille et gravité, élégance et déraison.

Nos quatre bandits tracent une ligne sinueuse où se mêlent confidences, fulgurances et absurdités complices. On y croise des héroïnes improbables, des fantômes doux, des hymnes à l’instant, des créatures étranges et ce goût constant du mot juste qui déraille au coin d’un couplet. 12.8 .

English :

The quartet return with an album that seeks neither wisdom nor repetition, but a new way of being together, of playing, writing and laughing. They continue their quest for a wobbly balance: that of a song that wavers between mischief and gravity, elegance and folly.

