BANCAL, le média-école de Tout Atout Hall Rennes Vendredi 27 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine

Trois émissions audiovisuelles de 30 minutes, en direct depuis Les Champs Libres et en livestream sur les réseaux à 15h, 16h et 17h.

Des jeunes en insertion professionnelle produisent, animent et réalisent les émissions, devant et derrière la caméra, autour de sujets qui concernent la jeunesse.

**BANCAL** est un média-école porté par l’association **Tout Atout**. Dans le cadre de la formation préqualifiante _Chemin de fer_, des jeunes de 16 à 30 ans produisent des émissions audiovisuelles et réalisent une édition imprimée, accompagnés par des professionnel·le·s des médias.

[https://www.instagram.com/bancal___/](https://www.instagram.com/bancal___/)

www.youtube.com/@bancal_un_peu_comme_toi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T19:00:00.000+01:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



