Band De Brestoazzz Club Carène Brest

Club Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23 23:30:00

2026-01-23

Ici, l’ennui n’a aucune chance on met à l’honneur l’incroyable diversité de la scène brestoise, du rock au rap en passant par l’électro et la pop. Un concentré d’énergie locale qui, chaque édition, fait salle comble. À ce tarif, les places fondent très vite… mieux vaut se décider tôt.

Au programme de la soirée

– For The Foe

Originaire de Brest, le groupe voit le jour fin 2023. Les cinq comparses mêlent leurs influences variées pour composer un hardcore puissant, sans détour, animé d’une énergie brute. Avec la sortie de leur premier EP début 2026 et un line-up désormais complet, le groupe est prêt à déferler dans les salles, afin de mettre à l’épreuve leurs normes antisismiques et de terraformer le pit.

– Leika

Un groupe Brestois qui navigue quelque part entre chanson, pop atmosphérique et rock. Portés par des textes sensibles en français, les morceaux balancent entre intimité et fulgurances sonores. Le nom du groupe fait référence à une célèbre chienne envoyée dans l’espace et résume le fait que nous sommes balancés dans ce monde sans vraiment le comprendre ni savoir quelle est est la direction . Les amis de longue date se sont rencontrés il y a plus de vingt ans et participent à la scène locale dans différentes formations. L’auteur des chansons n’est autre que Pierre De Loor qui développe le projet solo 3.14AIR. Sur scène, il propose un set généreux, où l’énergie du rock se frotte à des moments plus contemplatifs. Certains retrouvent chez Leika une ambiance Rita Mitsoukienne voire Philippe Katrinesque mais aussi des sons rappelant Lo’jo et des textes à la croisée de Souchon, Suzane ou Bertrand Belin.

– Kendo Temple

Collectif indépendant et intergénérationnel de création audio, visuelle et scénique, fondé en 2022. Né de la volonté de développer la culture hip-hop sous toutes ses formes, il rassemble artistes, techniciens et passionnés avec une mission claire donner vie aux idées, mêmes les plus ambitieuses, et offrir un espace de création libre et organique. Porté par une équipe pluridisciplinaire, direction artistique, beatmaking, ingénierie sonore, production visuelle, le collectif évolue comme un véritable laboratoire créatif. Ses membres actifs et collaborateurs réunissent une large palette d’artistes, allant de la vidéo au son, du rap à la scène, afin de proposer des projets authentiques et cohérents.

Depuis 2022, KENDO TEMPLE a réalisé de nombreux clips, EP, séries de productions et collaborations artistiques consolidant son identité et une dynamique de production constante. Aujourd’hui, il poursuit son développement et continue d’agrandir son noyau artistique avec un objectif immuable faire vivre, transmettre et réinventer la culture hip hop, tout en soutenant la créativité des personnes passionnées qui composent le collectif.

– Bad Siam A.B.B.A

Baile funk, latin club, dembow, future beats, neo perreo

L’Amicale Brestoise de la Bonne Ambiance (A.B.B.A), c’est 5 partenaires de fêtes et djs amateur·ices qui organisent des afters depuis quelques mois par-ci par-là Vauban, Grabuge, Saint-Cadou, La Jetée, Astrabbalis… Pas d’enjeu si ce n’est d’entretenir une seule ambiance la bonne !

– Vomito Repulsivo

Groupe de Punk

Afin de limiter la gentrification de votre quartier on vous recommande, entre autres, de tagger les murs et vomir dans tous les coins de rue. Ces actions garderont votre quartier joyeux, habitable et plein de couleurs.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h.

Réservation recommandée. .

+33 2 98 46 66 00

