Band de Bretozazzz Club Brest

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 00:00:00

2025-09-26

Pas de place pour l’ennui ici cette soirée célèbre le foisonnement musical brestois, tous styles confondus. Rock, pop, rap, électro… l’éclectisme est roi, l’énergie locale déborde.

Au programme

– Medusa Glow

C’est l’association de 3 rappeurs/ beatmakers de Brest et Concarneau FL-How, E.One et Tideux. Une complicité forte qui s’est traduite par de nombreuses collaborations depuis une quinzaine d’années, échanges de prods, featurings, appartenance au mêmes collectifs.

Influencés par l’école de Buffalo, le producteur Alchemist et le renouveau du boom bap du milieu des années 2010, portés par la même passion viscérale pour les instrumentales massives, dans un esprit d’émulation et de partage, les trois artistes se réunissent en 2023 avec de l’envie de pousser plus loin leur rap.

Ils commencent alors la réalisation d’un album à la production exigeante, à base de samples mélodieux, groovy, électriques, aux BPM ralentis, laissant la place aux respirations de flows soignés et nonchalants.

Un rap qui revendique son caractère mélomane et puise son inspiration aussi bien dans le son des années 60, 70 que dans la production ultra-contemporaine.

Introspectifs, sensibles, et dans le même temps combatifs, les textes mettent en scène une recherche de lumière, d’espérance, dans un contexte social sombre et anxiogène. L’amitié, le rapport à la nature et aux autres, les relations amoureuses, la passion musicale, le militantisme, l’équilibre intérieur et le dépassement de soi des thèmes qui témoignent du quotidien de quarantenaires à l’écoute.

A la manière des créatures bioluminescentes des abysses, une poésie radicale qui éclaire son environnement par sa propre énergie.

– La Lucha Libre :

Brit-Rock incisif et pop foutraque, made in Brest

Depuis 2012, il trace sa route quelque part entre Brest et Manchester, entre ironie mordante et élégance mélodique. Groupe de scène autant que de studio, ils mêlent héritage brit-pop (Bowie, Pulp, Suede) normal, avec un chanteur anglais à l’énergie alternative (Pixies, Queens of the Stone Age), sans jamais renier leur goût pour l’absurde, le football, et les hymnes pour losers magnifiques.

Initialement (un peu) connu pour ses chansons-hommages décalées (Saint Bruno Grougi, George Best), le groupe a fait évoluer sa formule moins de masques de catcheurs, plus de fond mais toujours cette signature entre le grave et le grotesque. Après Mokusatsu (2020), pivot vers un son plus organique, leur nouvel album Songs From Bedlam (2025) assume un virage plus intime et politique envolées post-rock, ballades spleenétiques et clins d’œil orwelliens, avec des titres comme Coming So Fast, Banger for Boomer ou So Still.

– Lady Soul and The Butter Kids :

Un groupe de soul issu de la pointe Finistère, mêlant l’énergie brute des cuivres, la chaleur du clavier vintage, la profondeur d’une section rythmique groove et la voix puissante d’une chanteuse inspirée par les grandes dames du genre (Amy Winehouse, Etta James, Alicia Keys). Porté par une passion commune pour la Soul des années 60 et 70, le groupe réinvente ce son avec une touche contemporaine et une authenticité vibrante.

Meteore

Un groupe d’emo brestois formé en 2024, inspiré à la fois par la violence du screamo et la sensibilité de la pop. Après avoir sorti une première chanson en Avril, le groupe est retourné en studio en Mai pour enregistrer 3 titres qui sortiront à l’automne.

Informations pratiques

Ouverture des portes à 20h.

Réservation recommandée.

Production La Carène. .

Club 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

