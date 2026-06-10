Bande d’artistes 59 square Charles Dullin Rennes Jeudi 18 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

PAR TOUT ARTISTE vous invite à sa prochaine exposition collective : Bandes d’artistes du 18 juin au 2 juillet 2026.

PAR TOUT ARTISTE vous invite à sa prochaine exposition collective : Bandes d’artistes du 18 juin au 2 juillet 2026.

Vernissage : jeudi 18 juin à partir de 18h.

Cette exposition estivale marque la fin de l’année scolaire. On va vous montrer les travaux réalisés pendant les ateliers de l’année. Cette fois-ci, ce sont les enfants qui sont les artistes, les régisseur.eus et les médiateur.ices ! On découvre leurs créations, leurs expérimentations et leurs univers de l’année.

L’exposition accueille également les œuvres de Rachid Al Idrissi, artiste du quartier de Bréquigny, ainsi qu’une présentation de son projet de résidence Cabane Mutante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-18T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-18T21:00:00.000+02:00

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contact@partoutartiste.fr

59 square Charles Dullin 59 square Charles Dullin 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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