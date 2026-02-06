Bande de Trad’ Bal Folk Le Lonzac
Bande de Trad’ Bal Folk Le Lonzac samedi 11 avril 2026.
Bande de Trad’ Bal Folk
Salle des fêtes Le Lonzac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Bal Trad Entrée à partir de 16 ans 8 € Adhérents 5 € Restauration et buvette sur place.
Organisé par Les 100 Pas .
Salle des fêtes Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 29 68 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bande de Trad’ Bal Folk
L’événement Bande de Trad’ Bal Folk Le Lonzac a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze