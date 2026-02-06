Bande de Trad’ Bal Folk Le Lonzac

samedi 11 avril 2026.

Salle des fêtes Le Lonzac Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

2026-04-11

Bal Trad Entrée à partir de 16 ans 8 € Adhérents 5 € Restauration et buvette sur place.
Organisé par Les 100 Pas   .

Salle des fêtes Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 29 68 60 

