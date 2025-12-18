Bande dessinée et narration Espace Culturel Terraqué Carnac

Bande dessinée et narration

Début : 2026-01-22 18:00:00

Conférence sur l’Art Bande dessinée et narration comment lire une bande dessinée ? de Philippe HARNOIS.

Philippe Harnois, référent Culture et professeur d’arts plastiques au lycée Benjamin Franklin a déjà conquis son auditoire à plusieurs reprises et cela à la demande de l’association Art et Culture.

La bande dessinée est un narratif qui combine des éléments de texte et d’image pour raconter une histoire. Connue sous le nom de comic strip ou comic brook, la bande dessinée est née au XIXe siècle aux États Unis, où des artistes comme Rodolphe Töpffer et Richard F. Outcault ont créé des histoires en images avec des textes. Cependant, c’est au XXe siècle que la bande dessinée a pris son essor, avec des créations comme Flash Gordon (1934) et Superman (1938).

Salle de 100 places d’où réservation conseillée par mail jusqu’au 21 janvier inclus.

Billetteries le jeudi 22 janvier dans le hall de Terraqué à partir de 17h15. .

Espace Culturel Terraqué 26 rue du Tumulus Carnac 56340 Morbihan Bretagne

