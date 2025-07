Bandit bandit en résidence Polisot

Dans le cadre du dispositif Quartier libre « Dites-le en musique ! » initié par le festival des Francofolies de La Rochelle en collaboration avec Scènes & Territoires et la DRAC Grand-Est, l’association Quai des Arts accueille Maeva et Hugo du groupe Bandit Bandit en résidence pendant une semaine à la Médiathèque des Riceys et à L’Aiguillage.

Ce dispositif a pour objectif d’encourager la participation des habitants·es à un processus de création artistique collaborative.

Cette résidence artistique est ponctuée de temps forts découverte du territoire, ateliers d’écriture, rencontre, concert et restitution des ateliers…

L’équipe artistique accueillie Bandit Bandit

Libres et débridés en lançant leur disque 11:11 à travers le paysage musical français en 2023, Maëva Nicolas et Hugo Herleman ont voulu sortir du cadre. Leur rock à eux peut être brut et électrique, mélodique et sensuel, évoquer leur histoire d’amour comme des préoccupations politiques et féministes…

Le rock, mais plus encore. Révélé il y a quelques saisons grâce au potentiel abrasif de ses riffs, le duo formé par Maëva et Hugo impose sa stylistique musicale pour le moins singulière dans l’hexagone, ainsi qu’une aisance insolente à manier la langue française, grâce à son épatant premier album, 11 11.

Programme

Lundi 21 juillet Médiathèque Louis Maison aux Riceys

10h-12h Découverte du territoire, promenade avec les habitants

14h-16h Atelier « Dîtes-le en chanson » enfants de 8 à 10 ans.

A partir de 18h30 Apéro rencontre avec les artistes

Mardi 22 juillet Médiathèque Louis Maison aux Riceys

14h-16h Atelier « Dîtes-le en chanson » enfants de 8 à 10 ans.

16h30-18h30 Atelier « Dîtes-le en chanson » adultes et séniors

Mercredi 23 juillet l’Aiguillage à Polisot

9h-12h Atelier « Dîtes-le en chanson » ados et jeunes adultes

Jeudi 24 juillet L’Aiguillage et Médiathèque Louis Maison

9h-12h Atelier « Dîtes-le en chanson » ados et jeunes adultes

14h-17h Atelier « Dîtes-le en chanson » adultes et séniors

Vendredi 25 juillet L’Aiguillage et Médiathèque Louis Maison

9h-12h Répétition et découverte des métiers du spectacle

14h-17h Préparation de la restitution

19h Restitution des ateliers et concert de Bandit Bandit .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

