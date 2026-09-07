Bandit Bandit + Madam + Nûr, Salle Watremez, Roubaix
vendredi 27 novembre 2026 · Salle Watremez · Roubaix
Informations pratiques
Bandit Bandit + Madam + Nûr Vendredi 27 novembre, 20h00 Salle Watremez Nord
De 15€ à 20€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:55:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T23:55:00+01:00
Le Festival Haute-Fréquence fait escale à la Salle Henri Watremez à Roubaix le 27 novembre pour une soirée qui s’annonce électrique !
Au programme : trois univers, trois façons de faire vibrer le rock et les musiques actuelles.
BANDIT BANDIT
Bandit Bandit rallume la mèche avec leur nouvel album « Cavalcades – Ce que la nuit ne dit pas ! ». Un rock incandescent, des guitares qui mordent, des mélodies qui restent en tête et une énergie à vivre en live.
Maëva Nicolas & Hugo Herleman seront sur scène pour un concert à cœur ouvert, entre rock stoner, chanson française et pulsations électriques.
MADAM
Trois musiciennes, une énergie dévorante et un seul mot d’ordre : tout donner. Après des mois de silence consacrés à la préparation de leur nouvel album, Madam revient sur scène avec Thanks for the Noise. Crier, danser, rire, pleurer… et surtout faire du bruit. Très fort.
NÛR
Entre dreampop, synthpop et musique électronique, NÛR compose une musique brumeuse et envoûtante où guitares éthérées, voix mélancolique, clarinette, synthétiseurs et sonorités « indus » se rencontrent. Une parenthèse hypnotique avant de replonger dans l’électricité de la soirée.
Salle Henri Watremez – Roubaix
27 novembre
Festival Haute-Fréquence
Salle Watremez 13 Rue de l’Hospice, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://caveauxpoetes.com/evenement/madam-bandit-bandit/ »}]
Festival Haute-Fréquence festival concert
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