Bando Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-18 21:00 –

Gratuit : non 5 € à 15 € Tarif plein : 15 € / réduit : 13 € / petit chat fidèle : 11 € / très réduit : 5 € Billetteries :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Le festival Printemps coréen : Un rendez-vous privilégié avec la culture coréenne, qui propose chaque année une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière la richesse des cultures traditionnelles et contemporaines du pays du matin calme. Le festival développe une politique de création partagée entre artistes coréens et nantais au travers de résidences et soutiens à la création. Bando : L’expression « Baegakjijang », qui signifie « le meilleur de tous les instruments », est depuis longtemps louée par les érudits coréens, en référence au geomungo, un instrument connu pour son élégance sobre depuis l’époque de Goguryeo. Depuis, cet instrument se retrouve dans de nombreux groupes aux esthétiques diverses.L’un d’eux, Bando, a récemment fait ses débuts en sortant l’album « Shape of the Land », primé en Corée. Dirigé par la compositrice et joueuse de geomungo Hwang Jin-ah, le quartet intègre les caractéristiques géographiques du pays (la mer, le fleuve, l’île, la rizière, la route…) dans son identité musicale, comme le reflète le nom du groupe : bando signifiant « péninsule » en coréen> Gina Hwang : geomungo / Simun Lee : guitare / Sungwan Kim : saxophone / Soojune Kim : batterie Ouverture des portes à 20h30 – Concert à 21h

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/



Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire

