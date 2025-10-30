Bandùra Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard

Bandùra

Samedi 28 mars 2026 à partir de 20h. Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Concert Bandùra à la Salle de l’Etoile.

Entre traditions et modernité, dans le cadre des Journées de sensibilisation aux Traditions Provençales, retrouvez Bandùra avec la participation du Moulin de Bretoule et de la Chorale La Cascaïado. .

Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

English :

Bandùra concert at Salle de l’Etoile.

