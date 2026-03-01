Bangingbees TOP TO BOTTOM Sunset Park Snowpark Chamrousse
Sunset Park Snowpark Chamrousse 1750 Chamrousse Isère
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
2026-03-21
La BangingBees Top To Bottom a lieu sur le Sunset Park Snowpark de Chamrousse 1750. Une bonne grosse jam session snowboard ouverte à tous !
La Top To Bottom du magazine Bangingbees, le plus gros rassemblement snowboard français.
Sunset Park Snowpark Chamrousse 1750 Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 89 92 65 info@chamrousse.com
English : Bangingbees TOP TO BOTTOM
BangingBees Top To Bottom takes place at Sunset Park Snowpark de Chamrousse 1750. A great big snowboard jam session open to all!
Bangingbees magazine’s Top To Bottom, France’s biggest snowboard gathering.
