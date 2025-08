Banklaady + Gombaxx + Leo la nuit Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement

Banklaady + Gombaxx + Leo la nuit Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement vendredi 8 août 2025.

Banklaady + Gombaxx + Leo la nuit

Vendredi 8 août 2025 de 19h à 23h30. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08 23:30:00

Date(s) :

2025-08-08

Banklaady, Gombaxx et Léo de Nuit s’invitent au Couvent pour une nuit de sons entre une trap authentique assurée par Bannklaady, les musiques hybrides, expérimentales de Gombaax et la musique électronique et ambient de Leo de nuit.Léo de Nuit __ 19h 20h30

Gombaxx __ 20h30 21h50

Banklaady __ 22h 22h30

Léo de Nuit x Gombaxx __ 22h40 23h30



Banklaady

Banklaady incarne une trap authentique et sans concessions. Originaire de Paris, elle livre des sons bruts, intenses et sans détour. Membre du collectif La Brigada, elle porte haut les couleurs des femmes fortes et redoutables. Avec un style singulier et des textes percutants, Banklaady s’impose, micro en main, déterminée à faire vibrer la scène.



Gombaxx

Membre du collectif slow life entertainment et résident.e sur ola radio avec son émission post:mud, Gombaxx explore des musiques hybrides et expérimentales, mais sait aussi turn up les dancefloors avec ses généreuses sélections de Trap, bass,latin, afro, jersey ou club. Traversant les strates musicales, taillant des lignes de basse implacables, ses set semblent sans limites comme un appel à faire converger des cadences aux mélodies éloignées et anachroniques.



Adhésion 2€ + Prix libre

Buvette et restauration





ATTENTION



LES SOIRS DE PROGRAMMATION, LE JARDIN EST SOUMIS AUX MÊMES HEURES DE FERMETURE QUE LE RESTE DE LA SEMAINE, EN OUTRE SON ACCÈS EST STRICTEMENT INTERDIT À PARTIR DE 19H30.



Le respect du vivant, de la biodiversité, et du travail de préservation mené tout au long de l’année par le collectif l’Hydre et les habitants est un point essentiel et déterminant dans la faisabilité des événements. Nous serons particulièrement attentifs∙ves à la responsabilité de chacun∙e sur ces sujets et vous demandons le plus grand respect de ce qui vous entoure.



Par ailleurs, tout au long de l’année Le Couvent s’attache à être un lieu safe, ouvert, bienveillant et inclusif.

Aussi, nous tenons à ce que les évènements qui y sont rattachés, les groupes, dj, collectifs, compagnies, soient attentifs et responsables sur ces questions. Nous ne tolérerons aucun abus et aucune discrimination de genre, de minorité ou religieuse. Au moindre incident (de quelque nature qu’il soit), nous vous demandons, à vous ou l’un∙e de vos proches, de prévenir le plus rapidement les équipes présentes (du bar ou de sécurité) afin que nous puissions intervenir et prendre les mesures en conséquence. .

Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Banklaady, Gombaxx and Léo de Nuit join forces at Le Couvent for a night of sounds, including authentic trap from Bannklaady, hybrid, experimental music from Gombaxx and electronic and ambient music from Léo de Nuit.

German :

Banklaady, Gombaxx und Leo de Nuit laden sich ins Kloster ein, um eine Nacht voller Klänge zwischen authentischem Trap von Bannklaady, hybrider, experimenteller Musik von Gombaax und elektronischer Musik und Ambient von Leo de Nuit zu verbringen.

Italiano :

Banklaady, Gombaxx e Léo de Nuit si invitano al Couvent per una notte di suoni, tra cui l’autentica musica trap di Bannklaady, la musica ibrida e sperimentale di Gombaax e la musica elettronica e ambient di Leo de Nuit.

Espanol :

Banklaady, Gombaxx y Léo de Nuit se dan cita en el Couvent para una noche de sonidos, entre los que destacan la auténtica música trap de Bannklaady, la música híbrida y experimental de Gombaax y la música electrónica y ambiental de Leo de Nuit.

