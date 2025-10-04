BANKSY À VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ANCIEN SUPERMARCHÉ Villefranche-de-Lauragais

Du 4 au 19 octobre 2025, Villefranche-de-Lauragais accueillera la Banksy Modeste Collection, un rendez-vous artistique exceptionnel.

Les œuvres de l’artiste britannique seront présentées dans un lieu pour le moins surprenant l’ancien supermarché de la route de Toulouse.

Un choix hautement symbolique, qui ne déplairait sans doute pas à Banksy. L’artiste, dont de nombreuses créations dénoncent la société de consommation, trouve ici un écrin en parfaite résonance avec ses thématiques. Certaines de ses œuvres les plus marquantes sur ce sujet seront d’ailleurs à découvrir au fil du parcours.

Un projet citoyen et collectif

L’exposition est organisée par un comité de pilotage réunissant plusieurs associations locales. Elles ont conçu une programmation culturelle et citoyenne pour prolonger l’événement, et mobiliseront de nombreux bénévoles afin d’assurer l’accueil du public. Retrouvez toutes les animations parallèles sur la page Facebook Bansky VDL 2025

Une exposition gratuite et solidaire

Fidèle à l’esprit de l’art urbain et à l’accessibilité chère à Banksy, l’exposition sera entièrement gratuite.

Chaque visiteur est toutefois invité à participer librement en effectuant un don solidaire. Une partie de ces contributions sera reversée à des projets associatifs, aussi bien locaux que nationaux et internationaux.

Informations pratiques

– Dates du 4 au 19 octobre 2025

– Horaires tous les jours de 11h à 19h

– Nocturnes samedis 4 et 18 octobre jusqu’à 22h

– Lieu Ancien supermarché, route de Toulouse, Villefranche-de-Lauragais .

English :

From October 4 to 19, 2025, Villefranche-de-Lauragais will host the Banksy Modeste Collection, an exceptional artistic event.

German :

Vom 4. bis 19. Oktober 2025 wird in Villefranche-de-Lauragais die Banksy Modeste Collection stattfinden, ein außergewöhnliches Kunstereignis.

Italiano :

Dal 4 al 19 ottobre 2025, Villefranche-de-Lauragais ospiterà la Banksy Modeste Collection, un evento artistico eccezionale.

Espanol :

Del 4 al 19 de octubre de 2025, Villefranche-de-Lauragais acogerá la Colección Banksy Modeste, un acontecimiento artístico excepcional.

