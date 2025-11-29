Banne Brezhoneg Bar l’Escale Landéda
Banne Brezhoneg Bar l’Escale Landéda samedi 29 novembre 2025.
Banne Brezhoneg
Bar l’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 17:00:00
fin : 2025-12-27
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-13 2025-12-27
Venez apprendre et partager vos connaissance en langue bretonne autour d’un verre le vendredi soir. Pas de thème, pas de pression parler pour le plaisir. .
Bar l’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda 29870 Finistère Bretagne
