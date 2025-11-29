Banne Brezhoneg Bar l’Escale Landéda

Banne Brezhoneg

Bar l’Escale 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-13 2025-12-27

Venez apprendre et partager vos connaissance en langue bretonne autour d’un verre le vendredi soir. Pas de thème, pas de pression parler pour le plaisir. .

