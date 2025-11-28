Banque alimentaire Laissac-Sévérac l’Église

Banque alimentaire Laissac-Sévérac l’Église vendredi 28 novembre 2025.

Banque alimentaire

27 place Roland Saules Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

La banque alimentaire de Laissac recherche des bénévoles pour la collecte nationale les 28, 29 et 30 novembre 2025.

Pourquoi devenir bénévole ?

– un impact positif (aider les personnes, sensibiliser le public à la lutte contre la précarité alimentaire)

– des rencontres enrichissantes (agir localement, ambiance conviviale, solidaire)

– une contribution personnelle (donner quelques heures selon vos disponibilités, créneaux de 2 à 3 heures)

Votre mission accueillir les clients dans les magasins partenaires, leur expliquer les produits à donner, et collecter les dons alimentaires. .

27 place Roland Saules Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 6 37 95 36 07 banquealimentaire12310@gmail.com

English :

The Laissac food bank is looking for volunteers for its national food drive on November 28, 29 and 30, 2025.

German :

Die Lebensmittelbank in Laissac sucht Freiwillige für die nationale Sammlung am 28., 29. und 30. November 2025.

Italiano :

Il Banco alimentare di Laissac cerca volontari per la raccolta nazionale di alimenti del 28, 29 e 30 novembre 2025.

Espanol :

El banco de alimentos Laissac busca voluntarios para su campaña nacional de recogida de alimentos de los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2025.

L’événement Banque alimentaire Laissac-Sévérac l’Église a été mis à jour le 2025-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)