Banque de France de Bastia Banque de France de Bastia Bastia

Banque de France de Bastia Samedi 20 septembre, 10h00 Banque de France de Bastia Haute-Corse

Accès gratuit, sur inscription, nombre de places limité. Présentation de la pièce d’identité obligatoire. Dernière entrée à 14h30. Inscription depuis le site weezevent : https://admin.weezevent.com/ticket/minisite/O925935/E1344492

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Notre succursale a le plaisir de vous accueillir à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine à une présentation exceptionnelle de son histoire et de ses activités.

Découvrez les coulisses d’un lieu chargé d’histoire !

Au programme de cette journée :

Une immersion dans l’histoire de la Banque de France, au cœur de la stabilité monétaire

L’histoire de la succursale et son rôle dans le développement économique local

Une présentation par ses agents des métiers fiduciaires, des services aux particuliers et aux entreprises

Cette visite vous offrira un regard inédit sur les missions, les valeurs et les savoir-faire de la Banque de France, dans un cadre patrimonial souvent méconnu.

Nos agents seront ravis de vous accueillir pour partager avec vous notre histoire et notre engagement au service du public.

Banque de France de Bastia 2 bis cours henri pierangeli 20200 Bastia

Laurent Curt (Banque de France de Bastia)