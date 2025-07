Banque Républicain Chassant

Banque Républicain Chassant dimanche 13 juillet 2025.

Banque Républicain

Chassant Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 12:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

La Villa Charpentier commémore la Fête Nationale dans la joie et la bonne humeur comme aimait à le faire Félix Charpentier au début du 20ème siècle en invitant ses amis dans sa maison de campagne chassantaise à travers un banque républicain le 13 juillet à 12h.

.

Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 46 64 14

English :

Villa Charpentier commemorates the Fête Nationale in the same joyful spirit that Félix Charpentier enjoyed at the beginning of the 20th century, inviting friends to his country house in Chassant for a republican banquet on July 13 at 12pm.

German :

Die Villa Charpentier gedenkt des Nationalfeiertags mit Freude und guter Laune, wie es Felix Charpentier zu Beginn des 20. Jahrhunderts gerne tat, als er seine Freunde in sein Landhaus in Chassantaise durch ein republikanisches Bankett am 13. Juli um 12 Uhr einlud.

Italiano :

Villa Charpentier celebra la Festa Nazionale con la stessa gioia e lo stesso buonumore di Félix Charpentier all’inizio del XX secolo, invitando gli amici nella sua casa di campagna a Chassant per un banchetto repubblicano il 13 luglio alle 12.00.

Espanol :

Villa Charpentier celebra la Fiesta Nacional con la misma alegría y buen humor que Félix Charpentier a principios del siglo XX, invitando a sus amigos a su casa de campo de Chassant a un banquete republicano el 13 de julio a las 12 del mediodía.

L’événement Banque Républicain Chassant a été mis à jour le 2025-07-08 par OT DU PERCHE