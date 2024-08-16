Banquet à la noix Les Noyeraies du Lander Sarlat-la-Canéda

Banquet à la noix

Les Noyeraies du Lander Impasse du Lander Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Début : 2024-08-16

fin : 2025-08-14

2024-08-16 2025-08-14

Banquet à la noix au cœur de la noyeraie, le jeudi 14 août à partir de 19h.

Amateurs de produits du terroir et de repas à l’ambiance guinguette, c’est le moment de vous inscrire pour participer à ce grand banquet festif et partager un moment chaleureux.

Au menu de ce dîner champêtre :

Assiette de tapas

cerneaux apéro, toasts de noixail, coeur de canard, fromage frais à l’huile de noix et jambon

***

Jambon cuit à la broche & haricots couennes à l’huile de noix

***

Cookies à la farine de noisette & boule de glace à la noix .

Les Noyeraies du Lander Impasse du Lander Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 24 57

