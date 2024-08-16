Banquet à la noix Les Noyeraies du Lander Sarlat-la-Canéda
Banquet à la noix Les Noyeraies du Lander Sarlat-la-Canéda vendredi 16 août 2024.
Banquet à la noix
Les Noyeraies du Lander Impasse du Lander Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2024-08-16
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2024-08-16 2025-08-14
Banquet à la noix au cœur de la noyeraie, le jeudi 14 août à partir de 19h.
Amateurs de produits du terroir et de repas à l’ambiance guinguette, c’est le moment de vous inscrire pour participer à ce grand banquet festif et partager un moment chaleureux.
Au menu de ce dîner champêtre :
Assiette de tapas
cerneaux apéro, toasts de noixail, coeur de canard, fromage frais à l’huile de noix et jambon
***
Jambon cuit à la broche & haricots couennes à l’huile de noix
***
Cookies à la farine de noisette & boule de glace à la noix .
Les Noyeraies du Lander Impasse du Lander Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 24 57
English : Banquet à la noix
German : Banquet à la noix
Italiano :
Espanol : Banquet à la noix
L’événement Banquet à la noix Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir