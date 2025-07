Banquet animé Bourg Montaner

Banquet animé Bourg Montaner mardi 29 juillet 2025.

Banquet animé

Bourg Auberge du château Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 19:30:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Le temps d’une soirée, venez vous prêter au jeu d’un banquet médiéval animé à l’auberge du château Montaner.

Menu

Assiettes de table ( fruits secs et fruits frais) servie avec un verre d’hypocras

Un premier plat (Crêpes pois chiches et son caviar d’aubergines)

Un plat principal (ragoût aux colocases ragoût de viande avec des taros)

Fromage de la ferme Casterieu

Un dessert (darioles et crèmes)

Boutes hors (diverses confiseries pour terminer le repas)

Banquet animé par la troupe Pescaluna (musique).

Option végétarienne possible sur demande.

Sur réservation uniquement, places limitées.

Bourg Auberge du château Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 98 29 contact@chateau-montaner.fr

English :

Come and enjoy a lively medieval banquet at the Château Montaner inn.

Menu :

Assiette de table (dried and fresh fruit) served with a glass of hypocras

A first course (chickpea pancakes with eggplant caviar)

A main course (colocase stew: meat stew with taro)

Cheese from the Casterieu farm

Dessert (darioles and creams)

Boutes hors (various sweets to round off the meal)

Banquet hosted by the Pescaluna troupe (music).

Vegetarian option available on request.

By reservation only, places are limited.

German :

Lassen Sie sich einen Abend lang auf ein mittelalterliches Bankett ein, das in der Herberge des Schlosses Montaner animiert wird.

Menü:

Tafelteller ( Trockenfrüchte und frische Früchte), die mit einem Glas Hypokras serviert werden

Ein Hauptgericht (Kichererbsenpfannkuchen mit Auberginenkaviar)

Ein Hauptgericht (Ragout aux colocases: Fleischeintopf mit Taros)

Käse von der Farm Casterieu

Ein Dessert (Darioles und Cremes)

Boutes hors (verschiedene Süßigkeiten zum Abschluss des Essens)

Bankett, das von der Gruppe Pescaluna (Musik) begleitet wird.

Vegetarische Option auf Anfrage möglich.

Nur mit Reservierung, begrenzte Plätze.

Italiano :

Venite a gustare un vivace banchetto medievale presso la locanda Château Montaner.

Menu :

Piatti (frutta secca e frutta fresca) serviti con un bicchiere di ipocrasso

Un primo piatto (frittelle di ceci con caviale di melanzane)

Un piatto principale (stufato di colocase: stufato di carne con taro)

Formaggio della fattoria di Casterieu

Un dessert (darioles e creme)

Boutes hors (dolci vari per concludere il pasto)

Banchetto offerto dalla troupe di Pescaluna (musica).

Opzione vegetariana su richiesta.

Solo su prenotazione, i posti sono limitati.

Espanol :

Venga a disfrutar de un animado banquete medieval en el Auberge du Château Montaner.

Menú :

Platos (frutos secos y fruta fresca) servidos con una copa de hipocrás

Un primer plato (tortitas de garbanzos con caviar de berenjena)

Un plato principal (guiso de colocase: estofado de carne con taro)

Queso de la granja Casterieu

Un postre (darioles y cremas)

Boutes hors (dulces variados para terminar la comida)

Banquete animado por la comparsa Pescaluna (música).

Opción vegetariana disponible previa petición.

Solo con reserva, las plazas son limitadas.

L’événement Banquet animé Montaner a été mis à jour le 2025-07-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65