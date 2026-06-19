Banquet annuel du 14 Juillet 2026 à Miermaigne Miermaigne
Banquet annuel du 14 Juillet 2026 à Miermaigne Miermaigne mardi 14 juillet 2026.
Miermaigne
Banquet annuel du 14 Juillet 2026 à Miermaigne
Miermaigne Eure-et-Loir
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La commune de Miermaigne vous invite pour célébrer son banquet annuel du 14 Juillet. Rendez-vous à 12h à la salle communale.
La commune de Miermaigne vous invite pour célébrer son banquet annuel du 14 Juillet. Rendez-vous à 12h à la salle communale. 0 .
Miermaigne 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 43 62 mairie.miermaigne@wanadoo.fr
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English :
The town of Miermaigne invites you to celebrate its annual July 14 banquet. Join us at 12:00 p.m. at the community hall.
L’événement Banquet annuel du 14 Juillet 2026 à Miermaigne Miermaigne a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE