Miermaigne

Banquet annuel du 14 Juillet 2026 à Miermaigne

Miermaigne Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La commune de Miermaigne vous invite pour célébrer son banquet annuel du 14 Juillet. Rendez-vous à 12h à la salle communale.

La commune de Miermaigne vous invite pour célébrer son banquet annuel du 14 Juillet. Rendez-vous à 12h à la salle communale. 0 .

Miermaigne 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 43 62 mairie.miermaigne@wanadoo.fr

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English :

The town of Miermaigne invites you to celebrate its annual July 14 banquet. Join us at 12:00 p.m. at the community hall.

L’événement Banquet annuel du 14 Juillet 2026 à Miermaigne Miermaigne a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE