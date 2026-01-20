Banquet Champenois #2 Troyes

Banquet Champenois #2

Espace Argence Troyes Aube

Tarif : 79.99 – 79.99 – 79.99 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

DE QUOI RIPAILLER



Note temporaire: nous travaillons actuellement sur un menu copieux et local pour régaler vos papilles. Il sera mis à jour dans les prochains jours.

> Une entrée locale. L’entrée sera accompagnée de 2 bouteilles de vin* à partager pour 8 personnes.

> Plat principal (viande) et deux accompagnements. Le plat sera accompagné de 2 bouteilles de vin* à partager pour 8 personnes.

> Un plateau de fromage local. Le plateau sera accompagné d’une bouteille de vin* à partager pour 8 personnes

> Un dessert local et du café.



Vous aurez également 4 jetons par personne qui vous donneront droit à 4 boissons au choix: Bière pression* (33cl), softs. Les jetons non utilisés ne seront pas repris à la fin du banquet.

L’eau sera fournie tout au long du repas.



Nous prévoyons plus d’1kg de nourriture par personne. Nous allons nous régaler.



DE QUOI FESTOYER

Nous préparons des animations musicales pour la journée. L’ambiance sera au rendez-vous. Tenez vous prêts, nous allons faire vibrer toute la région !



Fin du banquet à 17h. .

Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

