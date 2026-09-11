Banquet champêtre au coeur des vignes et après-midi musicale au Château des Selves Domaine viticole Le Château des Selves Seillans
samedi 17 octobre 2026 · Domaine viticole Le Château des Selves · Seillans
Informations pratiques
Seillans
Banquet champêtre au coeur des vignes et après-midi musicale au Château des Selves
Domaine viticole Le Château des Selves 310, chemin de l’Oratoire Seillans Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 12:00:00
fin : 2026-10-17 17:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Déjeuner et musique sur la terrasse panoramique
A partir de 12h30 Déjeuner avec assiette de cochon grillé à la broche et ses légumes du moment. Sur réservation*
Dès 14h, Musette et variétés avec DJ . Alors, on danse ?
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Domaine viticole Le Château des Selves 310, chemin de l’Oratoire Seillans 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 84 61 chateaudesselves@orange.fr
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English :
Lunch and music on the panoramic terrace
Starting at 12:30 p.m., lunch featuring a plate of spit-roasted pork with seasonal vegetables. Reservations required*
Starting at 2:00 PM, Musette and a variety of tunes with a DJ. So, shall we dance?
L’événement Banquet champêtre au coeur des vignes et après-midi musicale au Château des Selves Seillans a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence