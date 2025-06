Banquet citoyen Pithiviers 4 juillet 2025 17:00

Loiret

Banquet citoyen Square François Villon Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 17:00:00

fin : 2025-07-04 23:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Venez vivre une soirée festive, conviviale et gratuite au Square François Villon !

Le Banquet Citoyen organisé par le Centre Social Municipal de Pithiviers se tiendra le vendredi 4 juillet 2025 au Square François Villon, de 17h à 23h30. Cet événement festif et intergénérationnel a pour objectif de rassembler les habitants autour de moments conviviaux, d’échanges et de découvertes.

Au programme des ateliers citoyens et ludiques animés par des associations locales, des espaces numériques, artistiques, de sensibilisation et de jeux pour les enfants. Des animations sportives, des stands d’information, un salon de thé participatif et un barbecue à prix solidaire seront proposés en soirée. La journée se clôturera par un concert live du groupe « Le Cluster Ensemble » pour danser et partager tous ensemble un moment festif. .

Square François Villon

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 84 91 lorene.martiny@pithiviers.fr

English :

Come and enjoy a festive, friendly and free evening at Square François Villon!

German :

Erleben Sie einen festlichen, geselligen und kostenlosen Abend auf dem Square François Villon!

Italiano :

Venite a godervi una serata festosa, amichevole e gratuita in Piazza François Villon!

Espanol :

Venga a disfrutar de una velada festiva, amistosa y gratuita en la plaza François Villon

L’événement Banquet citoyen Pithiviers a été mis à jour le 2025-06-20 par OT GRAND PITHIVERAIS