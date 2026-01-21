Banquet Salle des fêtes Clion
Banquet Salle des fêtes Clion samedi 21 février 2026.
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Clion Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Banquet de la Boule Jonzacaise
Venez partager une soirée conviviale et festive, animée par un DJ !
Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 33 08 76
Banquet of the Boule Jonzacaise
Come and enjoy a convivial and festive evening, entertained by a DJ!
