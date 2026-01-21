Banquet Salle des fêtes Clion

Banquet

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Banquet de la Boule Jonzacaise

Venez partager une soirée conviviale et festive, animée par un DJ !

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 33 08 76

English :

Banquet of the Boule Jonzacaise

Come and enjoy a convivial and festive evening, entertained by a DJ!

