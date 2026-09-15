BANQUET DANS LES VIGNES Castelnau-d’Estrétefonds
vendredi 25 septembre 2026 · Castelnau-d'Estrétefonds
Informations pratiques
Castelnau-d’Estrétefonds
BANQUET DANS LES VIGNES
2255 Route de Fronton Castelnau-d’Estrétefonds Haute-Garonne
Tarif : 65 – 65 – EUR
65
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Le banquet se tiendra dans le cadre magnifique du Devès, au cœur de la chênaie, avec accompagnement musical live au coucher du soleil.
Menu en quatre plats avec des vins du Bois de Devès soigneusement sélectionnés, le tout accompagné par un groupe de jazz live.
Verre de bienvenue et amuse-bouches.
Réservation obligatoire
06.80.54.85.10 ou par mail ! 65 .
2255 Route de Fronton Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 6 80 54 85 10
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English :
The banquet will be held in the magnificent setting of the Dev%E8s, in the heart of the Ch%EAnaie, with live music at sunset.
L’événement BANQUET DANS LES VIGNES Castelnau-d’Estrétefonds a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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