Informations pratiques

Castelnau-d’Estrétefonds

BANQUET DANS LES VIGNES

2255 Route de Fronton Castelnau-d’Estrétefonds Haute-Garonne

Tarif : 65 – 65 – EUR

65

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Le banquet se tiendra dans le cadre magnifique du Devès, au cœur de la chênaie, avec accompagnement musical live au coucher du soleil.

Menu en quatre plats avec des vins du Bois de Devès soigneusement sélectionnés, le tout accompagné par un groupe de jazz live.

Verre de bienvenue et amuse-bouches.

Réservation obligatoire

06.80.54.85.10 ou par mail ! 65 .

2255 Route de Fronton Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 6 80 54 85 10

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English :

The banquet will be held in the magnificent setting of the Dev%E8s, in the heart of the Ch%EAnaie, with live music at sunset.

L’événement BANQUET DANS LES VIGNES Castelnau-d’Estrétefonds a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE