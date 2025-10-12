Banquet dansant des vendanges Lesparre-Médoc

Banquet dansant des vendanges Lesparre-Médoc dimanche 12 octobre 2025.

Banquet dansant des vendanges

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif réduit

2025-10-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association Le Renouveau du monde rural organise son banquet dansant des vendanges, aimé par l’orchestre Alain Vignau.

Au menu

– Apéritif et amuse-bouche

– Camembert rôti et salade

– Rougaille de saucisses et sa garniture

– Fromages

– Omelette norvégienne

Vin rouge et rosé, Café.

Thé dansant à partir de 14h.

Sur inscription avant le 5 octobre. .

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 58 64 lerenouveaulesparre@gmail.com

L’événement Banquet dansant des vendanges Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Médoc-Vignoble