Banquet dansant des vendanges Lesparre-Médoc
Banquet dansant des vendanges Lesparre-Médoc dimanche 12 octobre 2025.
Banquet dansant des vendanges
Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 34 – 34 – 34 EUR
Tarif réduit
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Le Renouveau du monde rural organise son banquet dansant des vendanges, aimé par l’orchestre Alain Vignau.
Au menu
– Apéritif et amuse-bouche
– Camembert rôti et salade
– Rougaille de saucisses et sa garniture
– Fromages
– Omelette norvégienne
Vin rouge et rosé, Café.
Thé dansant à partir de 14h.
Sur inscription avant le 5 octobre. .
Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 58 64 lerenouveaulesparre@gmail.com
