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Banquet Dansant des Vendanges Lesparre-Médoc

dimanche 4 octobre 2026 · Lesparre-Médoc

Banquet Dansant des Vendanges Lesparre-Médoc

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle Saint-Trélody
Ville
33340 Lesparre-Médoc
Département
Gironde
Tarif
38 38 38 Tarif de base - plein tarif

Lesparre-Médoc

Banquet Dansant des Vendanges

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 12:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
L’association Le Renouveau organise son banquet dansant des vendanges, animé par l’orchestre Jean Roberty.
Au menu :
– Apéritif et amuse-bouches
– Terrine de pot au feu
– Filet mignon de porc à la crème de girolle
– Fromages
– Tarte aux fruits
Vin rouge et rosé, Café.
Thé dansant à partir de 14h.
Sur inscription avant le 27 septembre.   .

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 58 64  lerenouveaulesparre@gmail.com

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English : Banquet Dansant des Vendanges

L’événement Banquet Dansant des Vendanges Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Médoc-Vignoble

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