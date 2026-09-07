Informations pratiques

Lesparre-Médoc

Banquet Dansant des Vendanges

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 12:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

L’association Le Renouveau organise son banquet dansant des vendanges, animé par l’orchestre Jean Roberty.

Au menu :

– Apéritif et amuse-bouches

– Terrine de pot au feu

– Filet mignon de porc à la crème de girolle

– Fromages

– Tarte aux fruits

Vin rouge et rosé, Café.

Thé dansant à partir de 14h.

Sur inscription avant le 27 septembre. .

Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 58 64 lerenouveaulesparre@gmail.com

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English : Banquet Dansant des Vendanges

L’événement Banquet Dansant des Vendanges Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Médoc-Vignoble