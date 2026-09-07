Banquet Dansant des Vendanges Lesparre-Médoc
dimanche 4 octobre 2026 · Lesparre-Médoc
Informations pratiques
Lesparre-Médoc
Banquet Dansant des Vendanges
Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 12:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
L’association Le Renouveau organise son banquet dansant des vendanges, animé par l’orchestre Jean Roberty.
Au menu :
– Apéritif et amuse-bouches
– Terrine de pot au feu
– Filet mignon de porc à la crème de girolle
– Fromages
– Tarte aux fruits
Vin rouge et rosé, Café.
Thé dansant à partir de 14h.
Sur inscription avant le 27 septembre. .
Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 58 64 lerenouveaulesparre@gmail.com
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English : Banquet Dansant des Vendanges
L’événement Banquet Dansant des Vendanges Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Médoc-Vignoble
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