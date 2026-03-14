Banquet dansant du printemps Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc
Banquet dansant du printemps Salle Saint-Trélody Lesparre-Médoc dimanche 19 avril 2026.
Banquet dansant du printemps
Salle Saint-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc Gironde
Tarif : 38 – 38 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Après un hiver long, pluvieux… et parfois franchement boudeur, LE RENOUVEAU vous propose une excellente thérapie soleil, bonne humeur et banquet printanier !
L’animation musicale sera assurée par Jean-Louis Vincent et son orchestre.
Au menu Apéritif et amuse-bouche ; Salade paysanne ; Sauté de poulet au lait de coco, céréales à l’indienne ; Assiette 3 fromages ; Crème brûlée ; Vin rouge et rosé, Café
Thé dansant à partir de 14h.
Réservation avant le 12 avril 2026 .
Salle Saint-Trélody Rue Jean Fourment Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 58 64
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English : Banquet dansant du printemps
L’événement Banquet dansant du printemps Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Médoc-Vignoble