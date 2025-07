Banquet de Beauregard suivi par un spectacle pyrotechnique Saint-Sernin

2717 Route du Lac de Castelgaillard Saint-Sernin Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Banquet de beauregard sur le site du Haras de Mauret !

Un repas basque, apéritif offert, sangria blanche et ses charcuteries, Pinxos, axoa accompagné de son riz ou pommes de terre vapeur, café gourmande panna cotta aux fruits rouges et gâteau basque !

A la tombée de la nuit, un spectacle pyrotechnique et DJ.

Réservation avant le 10 août. .

2717 Route du Lac de Castelgaillard Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 73 08 02

