Banquet de fête chez les Ducs d’Anjou

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-23 14:30:00

fin : 2025-12-31 16:00:00

2025-12-23

Le château-musée de Saumur invite les enfants curieux et gourmands à endosser le rôle d’un maître d’hôtel à travers les siècles. Ils découvrent de surprenants aliments venus d’horizons lointains et imaginent des menus festifs pour les ducs d’Anjou.

Grâce à des mini-jeux, les enfants voyagent du Moyen Âge à nos assiettes d’aujourd’hui, tout en explorant l’histoire de l’alimentation sous un nouveau jour. La visite se conclut par la création d’un photophore aux couleurs festives de quoi prolonger la magie de Noël à la maison !

PRECISIONS HORAIRES

Du 23/12 au 31/12/2025 le mardi et mercredi de 14h30 à 16h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

The Château-Musée de Saumur invites curious, gourmet children to take on the role of a maître d?hôtel through the centuries. They discover surprising foods from far-off lands, and devise festive menus for the Dukes of Anjou.

German :

Das Schlossmuseum von Saumur lädt neugierige Kinder und Feinschmecker ein, in die Rolle eines Oberkellners im Laufe der Jahrhunderte zu schlüpfen. Sie lernen überraschende Lebensmittel aus fernen Ländern kennen und denken sich festliche Menüs für die Herzöge von Anjou aus.

Italiano :

Il Museo del Castello di Saumur invita i bambini curiosi e golosi a calarsi nei panni di un maître d’hotel attraverso i secoli. Scopriranno cibi sorprendenti provenienti da terre lontane ed elaboreranno menu festivi per i duchi d’Angiò.

Espanol :

El Museo del Castillo de Saumur invita a los niños curiosos y golosos a asumir el papel de un maître d’hôtel a través de los siglos. Descubrirán alimentos sorprendentes de tierras lejanas e idearán menús festivos para los duques de Anjou.

