Banquet de la chasse Salle des fêtes Cahuzac-sur-Adour

La société de chasse Diane de l’Arros et de l’Adour invite, pour un moment convivial, les habitants et visiteurs à partager le banquet de la chasse dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au programme, un repas généreux mettant à l’honneur les saveurs locales et le gibier. Les convives pourront notamment apprécier un velouté de cresson, un pavé de poisson blanc accompagné d’une sauce à l’espagnole et au sanglier, puis des grillades de sanglier servies avec une poêlée à la forestière. Le repas se poursuivra avec salade et fromages, avant de terminer sur une crème brûlée aux fruits rouges, café et digestif.

Ce rendez-vous est l’occasion de se retrouver autour d’une grande table et de perpétuer l’esprit de convivialité propre aux repas de chasse du territoire. Les participants sont simplement invités à apporter leurs assiettes, verres et couverts.

Les inscriptions sont obligatoires.

Salle des fêtes CAHUZAC-SUR-ADOUR Cahuzac-sur-Adour 32400 Gers Occitanie +33 6 73 16 89 86

The Diane de l’Arros et de l’Adour hunting club invites local residents and visitors to enjoy a warm and festive hunting banquet.

The program includes a generous meal featuring local flavors and game. Guests will enjoy a watercress velouté, a white fish pavé with a Spanish-style wild boar sauce, and grilled wild boar served with a forest-style pan-fry. The meal continues with salad and cheese, before finishing with a red fruit crème brûlée, coffee and digestif.

This event is an opportunity to gather around a large table and perpetuate the spirit of conviviality typical of hunting dinners in the region. Participants are invited to bring their own plates, glasses and cutlery.

Registration is compulsory.

