Banquet de la chasse Route du pont des nasses Hontanx
Banquet de la chasse Route du pont des nasses Hontanx samedi 4 avril 2026.
Banquet de la chasse
Route du pont des nasses Foyer municipal Hontanx Landes
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Après des heures à courir après les gibiers, l’ACCA vous propose de se retrouver pour leur traditionnel banquet.
Inscription avant le 29 Mars.
Après des heures à courir après les gibiers, l’ACCA vous propose de se retrouver pour leur traditionnel banquet.
Au menu Velouté de champignons | Saumon sauce béarnaise | Civet de sanglier | Rôti de cerf et ses pommes de terre persillées | Salade & Fromage | Pâtisserie | Café | Vins | Armagnac.
Inscription avant le 29 Mars. .
Route du pont des nasses Foyer municipal Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 11 89 87
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English : Banquet de la chasse
After hours of chasing game, the ACCA invites you to join them for their traditional banquet.
Registration by March 29.
L’événement Banquet de la chasse Hontanx a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Landes d’Armagnac