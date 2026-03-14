Banquet de la chasse Route du pont des nasses Hontanx

Banquet de la chasse

Route du pont des nasses Foyer municipal Hontanx Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Après des heures à courir après les gibiers, l’ACCA vous propose de se retrouver pour leur traditionnel banquet.

Inscription avant le 29 Mars.

Après des heures à courir après les gibiers, l’ACCA vous propose de se retrouver pour leur traditionnel banquet.

Au menu Velouté de champignons | Saumon sauce béarnaise | Civet de sanglier | Rôti de cerf et ses pommes de terre persillées | Salade & Fromage | Pâtisserie | Café | Vins | Armagnac.

Inscription avant le 29 Mars. .

Route du pont des nasses Foyer municipal Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 11 89 87

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English : Banquet de la chasse

After hours of chasing game, the ACCA invites you to join them for their traditional banquet.

Registration by March 29.

L’événement Banquet de la chasse Hontanx a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Landes d’Armagnac