Banquet de la chasse

Salle des fêtes MINGOT Mingot Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La Société de chasse de Mingot organise son traditionnel banquet de la chasse. Ce rendez-vous annuel est l’occasion de partager un moment chaleureux et convivial autour des saveurs du terroir.

La soirée débutera à 19h par un apéritif, suivi du repas servi à 21h.

Le menu mettra à l’honneur des spécialités appréciées des amateurs de cuisine authentique potage perle du Japon, assiette composée, blanquette de chevreuil et blanquette de sanglier accompagnée de riz forestier, fromage et salade, puis gâteau à la broche et crème anglaise. Café et vin sont compris dans le tarif.

Les tarifs sont fixés à 20 € à partir de 12 ans, 10 € pour les enfants de 5 à 12 ans, et l’entrée est gratuite pour les moins de 5 ans.

Les participants sont invités à apporter leurs couverts.

Une belle occasion de se retrouver et de célébrer, dans une ambiance conviviale, les traditions locales.

Inscription obligatoire.

Salle des fêtes MINGOT Mingot 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 36 11 31 03 mingot65@wanadoo.fr

English :

The Mingot Hunting Society organizes its traditional hunting banquet. This annual event is an opportunity to share a warm and convivial moment around local flavors.

The evening begins at 7pm with an aperitif, followed by the meal served at 9pm.

The menu will feature specialties appreciated by lovers of authentic cuisine: Japanese pearl soup, mixed platter, venison blanquette and wild boar blanquette with forest rice, cheese and salad, followed by spit-roast cake and custard. Coffee and wine are included in the price.

Prices are ?20 for children aged 12 and over, ?10 for children aged 5 to 12, and free entry for children under 5.

Participants are invited to bring their own cutlery.

A great opportunity to get together and celebrate local traditions in a convivial atmosphere.

Registration required.

