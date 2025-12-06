Banquet de la fête des Lumières au Château de Cérons

Château de Cérons, Cérons, Gironde

Début : 2025-12-06

Cette année, le Château de Cérons ouvre ses portes pour une fête des Lumières exceptionnelle !

Une belle occasion de célébrer l’arrivée de l’hiver, en mettant à l’honneur le travail d’excellence d’artisans, et les vins d’or de la petite appellation Cérons et les traditions de Noël.

Avant le dîner, un cocktail d’accueil se tiendra dans les salons récemment restaurés et illuminés par les oeuvres de Sophie et Frédéric des sculptures de papier et de rayons de lumières. Venez découvrir ce décor féérique !

Laissez vous transporter par l’univers poétique du groupe Little Lo & the Time Boxes qui enchantera votre dîner. C’est une véritable escapade musicale, quelque part entre les plaines américaines et la nostalgie des chansons françaises. Leurs textes, toujours en Français, jonglent entre poésie, humour et mélancolie. Un univers touchant et original qui fait un bien fou ! .

+33 5 56 27 01 13 contact@chateaudecerons.com

