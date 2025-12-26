Banquet de la Saint-Vincent, Maison des vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne
Banquet de la Saint-Vincent
Maison des vins de Cadillac D10 Cadillac-sur-Garonne Gironde
Rejoignez-nous pour un moment de partage et de convivialité pour la Closière fait sa Saint-Vincent !
À partir de 18h30, venez rencontrer 3 vignerons passionnés qui vous feront découvrir leurs cuvées.
Vous pourrez profiter d’une dégustation de leurs cuvées de 18h30 à 20h30 incluse dans votre entrée
Frédéric Colomb proposera des planches charcuterie et fromages, des tapas ,…
Concert Mathieu Bost du Canon Français pour une ambiance festive et assurément mémorable !
Tarif 15 € par personne (comprend la dégustation de 3 vins et le concert à partir de 21h00)
Restauration et vente de vins au verre et à la bouteille sur place
Réservation obligatoire jusqu’au 16 janvier .
Maison des vins de Cadillac D10 Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 19 20 contact@maisondesvinsdecadillac.com
