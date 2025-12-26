Banquet de la Saint-Vincent, Maison des vins de Cadillac Cadillac-sur-Garonne

Banquet de la Saint-Vincent

Maison des vins de Cadillac D10 Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Rejoignez-nous pour un moment de partage et de convivialité pour la Closière fait sa Saint-Vincent !

À partir de 18h30, venez rencontrer 3 vignerons passionnés qui vous feront découvrir leurs cuvées.

Vous pourrez profiter d’une dégustation de leurs cuvées de 18h30 à 20h30 incluse dans votre entrée

Frédéric Colomb proposera des planches charcuterie et fromages, des tapas ,…

Concert Mathieu Bost du Canon Français pour une ambiance festive et assurément mémorable !

Tarif 15 € par personne (comprend la dégustation de 3 vins et le concert à partir de 21h00)

Restauration et vente de vins au verre et à la bouteille sur place

Réservation obligatoire jusqu’au 16 janvier .

Maison des vins de Cadillac D10 Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 19 20 contact@maisondesvinsdecadillac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Banquet de la Saint-Vincent

L’événement Banquet de la Saint-Vincent Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-12-22 par La Gironde du Sud