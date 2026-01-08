BANQUET DE LA SAINT-VINCENT Lattes

BANQUET DE LA SAINT-VINCENT

Mas de Saporta Lattes Hérault

Tarif : 65 – 65 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

La Maison des Vins du Languedoc signe le retour de son banquet XXL, une seconde édition dédiée cette année en soutien aux vignerons des Corbières.

Le lundi 26 janvier, la Maison des Vins du Languedoc, au Mas de Saporta à Lattes, accueillera pour la seconde édition, un grand banquet traditionnel, placé sous le signe de la convivialité, de l’originalité et de l’art de vivre languedocien !

Imaginée comme une vaste tablée dédiée au partage, cette soirée mettra à l’honneur “le bien manger & le bien boire”.

Cette édition rendra également hommage aux vignerons des caves et domaines des Corbières, récemment touchés par les incendies de l’été dernier.

Sur la table seront servis une sélection de leurs cuvées en AOC. Majoritairement rouges, les vins des Corbières dévoilent une palette aromatique chaleureuse: fruits noirs, épices, thym, laurier, portée par une structure à la fois affirmée et élégante. Plus rares, les blancs se distinguent par leur fraîcheur et leur minéralité.

Les convives partageront des victuailles de saison et des plats généreux rappelant l’esprit d’un retour de chasse.

Parfaits compagnons de ce menu, les vins de l’AOP Corbières puissants mais équilibrés sublimeront les pâtés de têtes, le gibier aux jus réduits, et les cuissons longues. Des accords savoureux à l’image d’un terroir solaire et affirmé.

Les vignerons vous promettent des moments… 100% partage 100% plaisir 100% découverte !

Tarif 65 €/pers. Informations et réservations en ligne www.reservations.languedoc-aoc.com .

Mas de Saporta Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 06 04 44 contact@languedoc-aoc.com

English :

The Maison des Vins du Languedoc returns with its XXL banquet, a second edition dedicated this year to supporting the winegrowers of the Corbières.

