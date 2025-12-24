Banquet de la St Vincent, RD 10 Cadillac-sur-Garonne

Banquet de la St Vincent

RD 10 Maison des Vins Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Rejoignez-nous pour un moment de partage et de convivialité pour la Closière fait sa Saint-Vincent !

À partir de 18h30, venez rencontrer 3 vignerons passionnés qui vous feront découvrir leurs cuvées. Vous pourrez profiter d’une dégustation de leurs cuvées de 18h30 à 20h30 : incluse dans votre entrée. Côté table, laissez-vous régaler par notre chef Frédéric Colomb, qui proposera une restauration sur place spécialement conçue pour l’événement.

Frédéric Colomb proposera des planches charcuterie et fromages, des tapas, …

La soirée sera animée par l’emblématique animateur du Canon Français, Mathieu Bost, pour une ambiance chaleureuse, festive et assurément mémorable ! .

RD 10 Maison des Vins Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 19 20 contact@maisondesvinsdecadillac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Banquet de la St Vincent

L’événement Banquet de la St Vincent Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-12-21 par La Gironde du Sud